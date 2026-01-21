«Меня тряхануло»: экс-телеведущий рассказал про обстрел Ираном Тель-Авива Экс-ведущий Привольнов заявил, что попал под ракетный удар Ирана в Израиле

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, ныне проживающий в Израиле, сообщил, что попал под ракетный удар. Во время экскурсии по Тель-Авиву он попал под иранский обстрел и рассказал о собственных ощущениях в момент взрыва. Дату инцидента он не указал.

Тут относительно недалеко упала ракета. Я живу где-то в километре, наверное. И меня тряхануло, — признался Привольнов.

Он также отметил, что в его квартире, как и во многих израильских домах, оборудовано специальное защищенное помещение. Оно называется мамад, куда жители спускаются при объявлении тревоги.

Ранее Привольнов рассказал о климатических условиях в стране. Он отметил, что теплый зимний сезон в Тель-Авиве стал для него одним из главных плюсов переезда. По словам экс-телеведущего, зимой температура держится на уровне 23 градусов по Цельсию, что сопоставимо с московским летом. Он подчеркнул, что такая погода заметно влияет на настроение.

Также Привольнов поделился, что многие работающие в России телеведущие испытывают дискомфорт из-за своей известности. По его словам, коллеги постоянно переживают из-за своего внешнего вида и того, что их снимают.