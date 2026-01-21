Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 23:32

«Меня тряхануло»: экс-телеведущий рассказал про обстрел Ираном Тель-Авива

Экс-ведущий Привольнов заявил, что попал под ракетный удар Ирана в Израиле

Антон Привольнов Антон Привольнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, ныне проживающий в Израиле, сообщил, что попал под ракетный удар. Во время экскурсии по Тель-Авиву он попал под иранский обстрел и рассказал о собственных ощущениях в момент взрыва. Дату инцидента он не указал.

Тут относительно недалеко упала ракета. Я живу где-то в километре, наверное. И меня тряхануло, — признался Привольнов.

Он также отметил, что в его квартире, как и во многих израильских домах, оборудовано специальное защищенное помещение. Оно называется мамад, куда жители спускаются при объявлении тревоги.

Ранее Привольнов рассказал о климатических условиях в стране. Он отметил, что теплый зимний сезон в Тель-Авиве стал для него одним из главных плюсов переезда. По словам экс-телеведущего, зимой температура держится на уровне 23 градусов по Цельсию, что сопоставимо с московским летом. Он подчеркнул, что такая погода заметно влияет на настроение.

Также Привольнов поделился, что многие работающие в России телеведущие испытывают дискомфорт из-за своей известности. По его словам, коллеги постоянно переживают из-за своего внешнего вида и того, что их снимают.

Иран
Израиль
обстрелы
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией
Путин озвучил, на что Россия готова направить замороженные в США активы
Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения
Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 января 2026 года
«Я бы сильно не ждала предложения»: почему Товстик не женится на Дибровой
США определились с вопросом пошлин из-за Гренландии
Массированная атака на Краснодарский край: есть жертвы, что известно
Трамп в Давосе допустил досадную оговорку
Чеботина похвасталась своей «дружбой» с голливудской звездой
«Меня тряхануло»: экс-телеведущий рассказал про обстрел Ираном Тель-Авива
«Это нас не касается»: Путин прокомментировал планы США на Гренландию
Путин озвучил, когда пройдут переговоры с американскими представителями
Путин оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов
Путин рассказал о приглашении Трампа в новый международный орган
Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край
В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
«Я не знаю ее»: российская теннисистка проигнорировала колкости от украинки
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.