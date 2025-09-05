Стало известно, что грозит хозяйкам «черной передержки» для собак в Чехове Адвокат Трунов: хозяйкам передержки Dog Town в Чехове грозит пять лет тюрьмы

Владелицам зоогостиницы Dog Town в подмосковном Чехове, где собаки подвергались насилию и содержались в плохих условиях, грозит до пяти лет тюрьмы, заявил NEWS.ru президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, данное наказание предусмотрено по статье о жестоком обращении с животными.

Вероятно, женщин привлекут к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий. Учитывая, что пострадало не одно животное, а несколько, виновным грозит лишение свободы от трех до пяти лет, либо принудительные работы со сроком до пяти лет. Также по этой статье назначается штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от года до двух лет. И, естественно, пункт передержки будет закрыт, если суд признает хозяек питомника виновными, — сказал Трунов.

Ранее стало известно, что питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя Дарья Кустовская) стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице города Чехов. По словам исполнительницы, животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.