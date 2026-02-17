Зимняя Олимпиада — 2026
Netflix дал Warner Bros. Discovery неделю на уточнение условий покупки

Warner Bros. Discovery получила неделю на переговоры о покупке с Paramount

Офис компании Netflix Офис компании Netflix Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стриминговый сервис Netflix предоставил компании Warner Bros. Discovery неделю на уточнение условий сделки по покупке медиакомпании, говорится в релизе WBD. В это время компания может вести переговоры с другим претендентом — медиахолдингом Paramount Skydance, который предложил более высокую цену.

Предложение от Paramount Skydance предоставляет WBD шанс прояснить положение для своих акционеров и возможность медиахолдингу сделать окончательное предложение. Переговоры должны завершиться до 23 февраля 2026 года.

В декабре Netflix объявил о приобретении компании Warner Bros. за внушительную сумму в $83 млрд. Не прошло и нескольких дней, как медиагигант Paramount Skydance предложил выкупить Warner Bros. на более привлекательных условиях — за $108 млрд. Однако совет директоров Warner Bros. отклонил это предложение, порекомендовав акционерам не соглашаться на сделку с Paramount Skydance.

Ранее Netflix не стал продлевать съемки персонального лайфстайл-проекта Меган Маркл под названием «С любовью, Меган». Шоу не оправдало ожиданий, несмотря на выпуск второго сезона в 2025 году. Проект не попал в десятку наиболее популярных шоу платформы, хотя праздничный спецвыпуск того же года достиг мирового рейтинга топ-10.

