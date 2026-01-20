Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:28

Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix

Netflix отказался от съемок третьего сезона шоу Меган Маркл

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Стриминговая платформа Netflix не стала продлевать съемки персонального лайфстайл-проекта Меган Маркл, сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники. Шоу герцогини под названием «С любовью, Меган» продержалось два сезона.

Как заявил один из анонимных инсайдеров, разговоры о возможных специальных выпусках к праздникам не переросли в реальную работу. На данный момент производство сериала полностью остановлено.

По информации издания, 44-летняя Маркл теперь планирует сосредоточить усилия на развитии собственного бренда. Она также будет делиться кулинарными рецептами и мастер-классами в своих соцсетях.

Второй сезон ее проекта был выпущен в 2025 году и не сумел попасть в десятку наиболее популярных шоу платформы. Причем рейтинги оказались низкими даже в первую неделю после премьеры, когда интерес аудитории традиционно максимален.

При этом праздничный спецвыпуск в том же году все же достиг мирового рейтинга топ-10. Представители Netflix, как утверждают источники, считают сериал в целом успешным проектом.

Ранее сообщалось, что решение принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию из добровольного изгнания стало серьезным поводом для беспокойства принца Уильяма. По данным Daily Mail, наследник британского престола даже усилил свою пиар‑команду, пригласив в штат кризисного менеджера Лизу Рейвенскрофт.

Меган Маркл
шоу
Netflix
звезды
