07 августа 2025 в 14:56

В Госдуме оценили идею запретить ток-шоу о маргинальных семьях

Депутат Милонов выступил против запрета ток-шоу о маргинальных семьях

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ток-шоу о маргинальных семьях, в том числе «Мужское/Женское» и «Пусть говорят», не следует запрещать, ведь они демонстрируют обществу все недостатки такого образа жизни, заявил «Радио 1» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на соответствующее предложение представителя движения «Отцы России» Андрея Коченова.

Мне нравятся эти передачи в том плане, что они в гротесковом виде показывают недостатки и как бы изнанку маргинальной жизни. И вряд ли кто-то, если мы говорим о пропаганде, в результате просмотра этой передачи захочет повторить этот синюшный вид абсолютно утратившего человеческое достоинство человека, — отметил Милонов.

При этом он заявил, что понимает обеспокоенность некоторых людей такими передачами. Однако действительно серьезную опасность, по мнению депутата, представляют другие шоу и фильмы, которые пропагандируют одинокий образ жизни.

Блогер Михаил Лидин ранее заявил, что мистические телешоу об экстрасенсах отлично маскируются под документалистику. По его словам, именно этот трюк заставляет многих россиян верить в происходящее на экране.

