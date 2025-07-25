Россиянам объяснили феномен популярности мистических телешоу

Мистические телешоу про экстрасенсов отлично маскируются под документалистику, заявил KP.RU блогер Михаил Лидин. По его словам, именно этот трюк заставляет многих россиян верить в происходящее на экране.

Это не просто шоу, а гигантская рекламная кампания всей сферы паранормальных услуг. Оно создало спрос и убедило миллионы, что гадание на кофейной гуще — рабочий инструмент. Главный трюк — маскировка под документалистику. Зритель видит неподдельные слезы, горе… и верит, что «экстрасенс» действительно передает «привет с того света», — подчеркнул Лидин.

По мнению блогера, современная индустрия магии в большей степени является бизнесом. В качестве примера он привел распространенный в Сети «ритуал» — жарку соли на сковороде для привлечения денег. Такие практики, лишь создают у людей ложное ощущение контроля над жизнью.

Михаил Лидин ранее заявил, что вера в магические ритуалы может негативно сказаться на жизни человека. По его словам, эта «индустрия» — театр абсурда, который создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем.