Блогер рассказал, чем опасна вера в «магию»

Вера в магические ритуалы может негативно сказаться на жизни человека, заявил блогер, один из основателей Премии имени Гарри Гудини, Михаил Лидин. По его словам, переданным KP.RU, эта «индустрия» — театр абсурда, который создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем.

Вся эта индустрия, по сути, один большой театр абсурда. Людям [например] на полном серьезе предлагают взять сковородку, насыпать туда соли и жарить ее, чтобы «выжечь безденежье». Абсурд! Но это создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем, – поделился Лидин.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ленинградской области, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая получила от потерпевшей 765 тысяч рублей за проведение 10 магических ритуалов, включая снятие порчи. Женщина обратилась к гадалке, пообещавшей защитить ее семью с помощью оккультных практик. Обвиняемая утверждала, что провела обряды по изгнанию злых духов и предотвращению распада семьи.