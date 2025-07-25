Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 09:45

Блогер рассказал, чем опасна вера в «магию»

Блогер Лидин заявил, что магические ритуалы дают иллюзию решения проблем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вера в магические ритуалы может негативно сказаться на жизни человека, заявил блогер, один из основателей Премии имени Гарри Гудини, Михаил Лидин. По его словам, переданным KP.RU, эта «индустрия» — театр абсурда, который создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем.

Вся эта индустрия, по сути, один большой театр абсурда. Людям [например] на полном серьезе предлагают взять сковородку, насыпать туда соли и жарить ее, чтобы «выжечь безденежье». Абсурд! Но это создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем, – поделился Лидин.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ленинградской области, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая получила от потерпевшей 765 тысяч рублей за проведение 10 магических ритуалов, включая снятие порчи. Женщина обратилась к гадалке, пообещавшей защитить ее семью с помощью оккультных практик. Обвиняемая утверждала, что провела обряды по изгнанию злых духов и предотвращению распада семьи.

блогеры
ритуалы
магия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Живущий в Польше украинец пожаловался на неприязнь к иммигрантам
Стоматолог развеял популярный миф про чистку зубов
Хаматова оказалась не нужна Западу и возвращается? Что ее ждет в России
Вор забрался в дом и начал рассматривать спящую голышом женщину
ФСБ раскрыла группу мошенников, обокравших россиян на 200 млн рублей
Что такое строительный консалтинг и почему это выгодно инвестору
Сколько стоит доехать из Москвы и Петербурга до Екатеринбурга по M-12
Стало известно о возможном возвращении Ивана Урганта на ТВ
Россиянам объяснили феномен популярности мистических телешоу
Медведицу-людоедку тайно выпустили в немецком парке
Почти 40 рейсов задержали в сочинском аэропорту
Десятки тысяч россиян остались без света из-за украденного кабеля
Блогер рассказал, чем опасна вера в «магию»
Исполнители теракта в «Крокусе» решили побороть страх с помощью мефедрона
В Госдуме собираются устроить демографический прорыв за счет сел
Уфимец решил привлечь внимание бывшей девушки необычным способом
Приехавшего в Россию британца поразило отношение русских к СВО
Раскрыто, какие гонорары могут платить Хаматовой после возвращения в РФ
Бойцы попали в огневой мешок в одном из кварталов Часова Яра
Аэропорт раскрыл, как позаботится о семьях погибших при крушении Ан-24
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.