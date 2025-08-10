Звезда «Гарри Поттера» отказала Трампу в свидании Актриса Эмма Томпсон заявила, что в прошлом не пошла на свидание с Трампом

Британская актриса Эмма Томпсон в прошлом была приглашена на свидание действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Telegraph. Во время работы над фильмом «Основные цвета» в 1998 году будущий глава Белого дома неожиданно позвонил актрисе, однако она отказала ему.

Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?» Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню, — сказала Томпсон.

Ранее на митинге в Айове Дональд Трамп раскрыл трогательную деталь своих семейных отношений и сказал, что ежевечерне называет свою супругу Меланию первой леди. Этот брак длится уже четверть века.

В интервью СМИ политик также говорил, что Мелания Трамп положительно относится к российскому президенту Владимиру Путину. Это заявление прозвучало в ходе обсуждения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.