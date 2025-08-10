Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 16:27

Звезда «Гарри Поттера» отказала Трампу в свидании

Актриса Эмма Томпсон заявила, что в прошлом не пошла на свидание с Трампом

Эмма Томпсон Эмма Томпсон Фото: Nick Zonna/Global Look Press

Британская актриса Эмма Томпсон в прошлом была приглашена на свидание действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Telegraph. Во время работы над фильмом «Основные цвета» в 1998 году будущий глава Белого дома неожиданно позвонил актрисе, однако она отказала ему.

Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?» Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню, — сказала Томпсон.

Ранее на митинге в Айове Дональд Трамп раскрыл трогательную деталь своих семейных отношений и сказал, что ежевечерне называет свою супругу Меланию первой леди. Этот брак длится уже четверть века.

В интервью СМИ политик также говорил, что Мелания Трамп положительно относится к российскому президенту Владимиру Путину. Это заявление прозвучало в ходе обсуждения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Дональд Трамп
актрисы
свидания
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать
В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.