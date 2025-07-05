Трамп на митинге рассказал, как называет свою супругу в постели

Трамп на митинге рассказал, как называет свою супругу в постели Трамп публично рассказал, что называет супругу Меланию в постели первой леди

На митинге в Айове президент США Дональд Трамп неожиданно поделился очень личной деталью своей семейной жизни, пишет Daily Mail. Американский лидер рассказал, что называет свою супругу Меланию перед сном первой леди. Республиканец состоит в браке уже 25 лет.

Я называю ее «первой леди», разве это не ужасно? Я говорю: «Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая», потому что это напоминает мне, что я президент, — отметил он.

Ранее сообщалось, что семья Трампа по уровню дохода обогнала всех предшественников политика на посту главы государства. По данным источников, глава Белого дома и его супруга Мелания заработали $320 млн (25,5 млрд рублей) только на манипуляциях с криптовалютами и мемкоинами. Они также имеют активы в недвижимости за границей и владеют клубом в Вашингтоне, членство в котором стоит $500 тысяч (39,8 млн рублей).

До этого Трамп заявил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре похвалил первую леди США. По словам главы Белого дома, его российский коллега считает, что Мелания пользуется большим уважением в РФ.