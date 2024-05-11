«Щелк — и нет артиста»: Лепс рассказал, что ждет не поддержавших СВО коллег Лепс заявил, что молчащие об СВО артисты не смогут долго быть популярными

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс в интервью YouTube-каналу «про Л.О.М.» заявил, что не осуждает артистов, которые не поддержали СВО, и попросил не героизировать его за то, что он сам часто дает концерты в ДНР. При этом исполнитель заметил, что отмалчивающиеся коллеги будут оставаться популярными «до поры до времени». Лепс предположил, что настанет момент, когда таких артистов не станет на эстраде.

Правительственные организации, силовые структуры... Все всегда просчитано процентов на 80–90, все везде записано. Это до поры до времени [артисты могут оставаться безнаказанными]. Наступает момент икс. Щелк — и нет артиста, нет его популярности! Кому он будет тогда нужен? Ни-ко-му, — заявил Лепс.

Ранее певец рассказал, что боится смерти, как любой нормальный человек, и не хочет на старости лет оказаться обузой для близких. 61-летний Лепс признался, что мечтает прожить еще как минимум 25 лет. По его словам, после он бы хотел умереть во сне.

До этого Лепс заявил, что не чувствует себя виноватым в инциденте на концерте в Костроме, где выбил из рук поклонницы телефон. Певец попросил девушку не снимать его с близкого расстояния, а затем ударил по ее руке, когда она отказалась убрать его. По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой фанатки. Также Лепс отметил, что его легко вывести из себя.