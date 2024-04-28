«У нас эмансипация»: Лепс отказался извиняться перед фанаткой за инцидент Лепс отказался извиняться за выбитый из рук фанатки телефон на концерте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский исполнитель Григорий Лепс заявил, что не считает себя виноватым в инциденте на своем концерте в Костроме. Певец попросил поклонницу не снимать его с близкого расстояния, а затем выбил из ее рук телефон, когда она отказалась убрать его. Об отсутствии угрызений совести артист рассказал на шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Я не джентльмен. К тому же у нас эмансипация. Вы же на равных со мной правах, да? Вы же требуете равные права? — заявил Лепс.

Ранее певец уже объяснял свой поступок во время концерта в Костроме, когда он выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой девушки.

Также Лепс рассказал, что его легко вывести из себя. Комментируя инцидент, он признался, что не воспринимает себя как джентльмена. Кроме того, музыкант рассказал, что фанатка не попыталась с ним связаться после концерта.

До этого сообщалось, что Григорий Лепс в ходе выступления наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео. Тогда Лепс ударил рукой по гаджету.

В итоге телефон фанатки отлетел в сторону, а певец продолжил исполнять песню «Я стану водопадом». Очевидцы рассказали, что гаджет девушки не сломался.