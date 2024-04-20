Лепс объяснил, почему выбил телефон фанатки на концерте Ударивший по телефону фанатки Лепс заявил, что поклонница достала его

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс объяснил свой поступок во время концерта в Костроме, когда он выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой девушки.

Достала зараза... Плохо, видимо, у нее с ушами, — отметил певец.

Также Лепс рассказал, что его легко вывести из себя. Комментируя инцидент, он признался, что не воспринимает себя как джентльмена. Кроме того, музыкант рассказал, что фанатка не попыталась с ним связаться после концерта.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс в ходе выступления наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео. Тогда Лепс ударил рукой по гаджету.

В итоге телефон фанатки отлетел в сторону, а певец продолжил исполнять песню «Я стану водопадом». Очевидцы рассказали, что гаджет девушки не сломался.

Также стало известно, что в Екатеринбурге на концерте рэпера Гуфа один из поклонников артиста сделал сальто со сцены в толпу и во время приземления ударил девушку ногой по лицу. Фанатов возмутил этот поступок, и они начали его толкать и прогонять из партера. В свою очередь Гуф попросил посетителей концерта успокоиться и не трогать парня.