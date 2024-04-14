Знаменитый певец Григорий Лепс во время концерта в Костроме выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. Артист наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео, пишет «КП-Кострома». Тогда Лепс ударил рукой по гаджету.