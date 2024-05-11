Лепс объяснил, как бы хотел умереть Лепс рассказал, что хотел бы умереть во сне в окружении родных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс в интервью YouTube-каналу «про Л.О.М.» рассказал, что боится смерти, как любой нормальный человек, и не хочет на старости лет оказаться обузой для близких. 61-летний артист признался, что мечтает прожить еще как минимум 25 лет. По словам Лепса, после он бы хотел умереть во сне.

Много есть вещей, которых я опасаюсь. Не боятся только дураки. Смерти боюсь. Скорее даже не смерти, а неизведанности. Ты не знаешь, что будет за порогом. Я бы хотел еще прожить 25–30 лет, дай бог мне здоровья! И при этом остаться в здравом уме и умудриться самому за собой ухаживать. Не быть в тягость своим близким, своим детям... И уйти спокойно во сне в окружении родных. Аминь! — сказал Лепс.

Лепс также отметил, что не считает себя одиноким человеком. Он признался, что любит общаться с умными людьми, у которых можно чему-то поучиться.

Ранее Лепс заявил, что не чувствует себя виноватым в инциденте на концерте в Костроме. Певец попросил поклонницу не снимать его с близкого расстояния, а затем выбил из ее рук телефон, когда она отказалась убрать его. Об отсутствии угрызений совести артист рассказал на шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, назвав себя «не джентльменом».

До этого певец уже объяснял свой поступок во время концерта в Костроме. По словам исполнителя, ему надоели действия настойчивой девушки. Также Лепс рассказал, что его легко вывести из себя. Музыкант рассказал, что фанатка не попыталась с ним связаться после концерта.