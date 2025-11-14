«Стрелочник»: Коломойский из СИЗО неоднозначно высказался о Миндиче

На предпринимателя Тимура Миндича возлагают ответственность за действия более высокопоставленных украинских лиц в коррупционной истории, заявил бизнесмен Игорь Коломойский, находящийся в СИЗО уже два года. Он отметил, что считает Миндича невиновным, и признался в поддержании с ним дружеских отношений до начала скандала, передает «Страна.ua».

Я считаю, что Миндич — это стрелочник, вообще никакого отношения не имеет, — сказал предприниматель.

Ранее в санкционном указе президента Украины Владимира Зеленского бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман были указаны как граждане Израиля. В опубликованном документе присутствуют исключительно реквизиты их израильских паспортов, тогда как сведения о наличии украинского гражданства у фигурантов резонансного коррупционного дела отсутствуют.

До этого стало известно, что Миндич, известный как «кошелек» украинского президента Владимира Зеленского, покинул территорию Украины в направлении Польши за четыре с половиной часа до проведения обысков в его жилище. Предприниматель пересек границу через контрольно-пропускной пункт «Грушев» в ночь на 10 ноября.