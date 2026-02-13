Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 04:28

Россиян предупредили о схеме мошенников с «распродажами» автотоваров

РИАН: на фоне февральских морозов мошенники используют схему с автотоварами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В феврале злоумышленники массово размещают в соцсетях объявления о якобы срочной ликвидации склада автозапчастей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Товары предлагают по аномально низким ценам, но после перевода предоплаты покупатель либо получает бесполезный мусор, либо теряет деньги, так как продавец перестает выходить на связь.

Наибольшему риску подвержены водители из регионов, где установились сильные морозы, пояснили эксперты. Пик потребности в зимнем обслуживании машин совпадает с аномально низкими температурами.

Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность, — предупредили в «Мошеловке».

Эксперты призывают автовладельцев не рисковать и приобретать запчасти и расходники только у проверенных продавцов. Надежнее делать покупки в официальных или крупных сетевых магазинах, используя безопасные способы оплаты, позволяющие идентифицировать продавца. Насторожить должны новые аккаунты, слишком низкие цены и требование полной предоплаты на карту физлица.

Ранее стало известно, что для установления контакта с жертвами мошенники чаще всего подделывают сообщения от имени портала «Госуслуги». Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в них говорится якобы о предполагаемом взломе или подозрительных действиях в аккаунте.

мошенники
автозапчасти
морозы
аферы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучено, когда управляющие компании перейдут в МAX
Россиян предупредили о схеме мошенников с «распродажами» автотоваров
Названа оптимальная продолжительность одной тренировочной программы
Дмитриев песней Queen отреагировал на отставку главы британской госслужбы
Рубио анонсировал переговоры по энергетике с двумя европейскими странами
Раскрыта сумма текущего внешнего госдолга России
«День сурка»: в ФРГ резко отреагировали на слова генсека НАТО о России
Бездетность, инвалидное кресло, Олимпиада-2026: как живет Татьяна Тарасова
«Все рушится»: в Европе предсказали прекращение поддержки Украины
Атака ВСУ на Волгоград ночью 13 февраля: раненые, повреждения, что известно
Жестокое избиение, личная жизнь, Украина: как живет актер Роман Курцын
«Ему на пользу»: работу иностранных мессенджеров признали важной для MAX
Стало известно, как контратаки ВСУ «захлебываются» в Запорожской области
В Кремле озвучили, какая судьба ждет иностранные бренды
Двое подростков и женщина пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Сын Мадуро раскрыл, что думает его отец о ситуации в Венесуэле
«Стресс и страх»: Европа погрузилась в панику из-за ухода ряда компаний
ВСУ обвинили в пополнении личного состава стариками
Снаряд с таймером обнаружен на детской площадке в Запорожской области
Депутаты Рады раскритиковал Зеленского за желание продолжить конфликт
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.