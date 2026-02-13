Россиян предупредили о схеме мошенников с «распродажами» автотоваров РИАН: на фоне февральских морозов мошенники используют схему с автотоварами

В феврале злоумышленники массово размещают в соцсетях объявления о якобы срочной ликвидации склада автозапчастей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Товары предлагают по аномально низким ценам, но после перевода предоплаты покупатель либо получает бесполезный мусор, либо теряет деньги, так как продавец перестает выходить на связь.

Наибольшему риску подвержены водители из регионов, где установились сильные морозы, пояснили эксперты. Пик потребности в зимнем обслуживании машин совпадает с аномально низкими температурами.

Желание срочно и дешево решить проблему (например, заменить севший аккумулятор) притупляет бдительность, — предупредили в «Мошеловке».

Эксперты призывают автовладельцев не рисковать и приобретать запчасти и расходники только у проверенных продавцов. Надежнее делать покупки в официальных или крупных сетевых магазинах, используя безопасные способы оплаты, позволяющие идентифицировать продавца. Насторожить должны новые аккаунты, слишком низкие цены и требование полной предоплаты на карту физлица.

Ранее стало известно, что для установления контакта с жертвами мошенники чаще всего подделывают сообщения от имени портала «Госуслуги». Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в них говорится якобы о предполагаемом взломе или подозрительных действиях в аккаунте.