11 февраля 2026 в 11:42

Появились подробности о состоянии пострадавших в Красноярске школьников

Жертвы нападения подростка на школу в Красноярске находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Красноярске трое школьников из школы № 153 продолжают находиться в стабильно тяжелом состоянии после того, как их одноклассница попыталась их поджечь, передает Telegram-канал Kras Mash. Мать одного из пострадавших поделилась, что ее сыну провели операцию по пересадке кожи на обожженную спину.

По информации канала, материал был взят с его же ноги. После этого специалисты приступят к регенерации кожных покровов на пострадавшей конечности. Также мать ребенка поделилась, что ему требуется постоянное обезболивание.

Заведующий городским ожоговым центром Владимир Мацкевич подчеркнул, что медицинский персонал поддерживает постоянную связь с родителями пациентов. По его словам, руководство больницы и Министерство здравоохранения продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

Ранее сообщалось, что школьницу арестовали на два месяца по делу о нападении на одноклассников. Решение о заключении под стражу принял Железнодорожный районный суд города. Процесс проходил в закрытом режиме, так как обвиняемая является несовершеннолетней.

