Суд вынес решение по совершившей поджог одноклассника школьнице Красноярский суд отправил обвиняемую в нападении школьницу в СИЗО на два месяца

Школьницу из Красноярска арестовали на два месяца по делу о нападении на сверстников, сообщили в пресс-службе краевых судов. Решение о заключении под стражу принял Железнодорожный районный суд города.

Процесс состоялся в закрытом режиме, так как обвиняемая является несовершеннолетней. В ходе заседания было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Суд <…> рассмотрел материалы по мере пресечения в отношении несовершеннолетней школьницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, д, е, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст 105 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 3 апреля 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что 4 февраля ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одноклассники описали ученицу как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было, и она сама избегала общения.