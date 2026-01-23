Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим Защита готовит апелляцию на арест владельца ТЦ в Новосибирске

Защита намерена обжаловать заключение под стражу собственника торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали, рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Сердюк. В пятницу 23 января его заключили под стражу до 22 марта 2026 года.

Безусловно, защита будет обжаловать это решение, — сказал Сердюк.

Собственник обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека. Юрист Илья Русяев считает, что мужчине может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. Также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

Эксперт в области строительства Денис Себелев считает, что причинами обрушения могли стать неубранный снег, а также ошибки при строительстве и проектировании. По его словам, лишь компетентные специалисты могут дать точный ответ на этот вопрос.

