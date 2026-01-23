Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 09:39

Эксперт привел возможные причины обрушения ТЦ в Новосибирске

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Неубранный снег, а также ошибки при строительстве и проектировании могли стать причинами обрушения двухэтажного торгового центра в Новосибирске, заявил эксперт в области строительства Денис Себелев. По его словам, которые приводит РИА Новости, лишь компетентные специалисты могут дать точный ответ на этот вопрос.

Неубранный снег и ошибки эксплуатации, либо ошибки строительства и проектирования. Либо все вместе. Скажем так, одно повлекло другое и в конечном итоге привело к такому событию, — отметил он.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. По его словам, также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

Также пресс-служба региональной прокуратуры проинформировала, что собственнику ТЦ предъявили обвинение. По информации ведомства, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека.

Новосибирск
торговые центры
обрушения
строители
