Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 07:10

Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Владельцу рухнувшего в Новосибирске ТЦ предъявили обвинение

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске собственнику торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали, предъявили обвинение, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека.

Предъявлено обвинение по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. По его словам, также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

До этого в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». Очевидцы отметили, что все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным.

Также в Юрге Кемеровской области рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся всего месяц назад. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки.

Новосибирск
торговые центры
прокуратура
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 января
Вильфанд рассказал о надвигающейся аномальной «зимней жаре»
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью дюжины БПЛА
Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Пленный боец ВСУ рассказал, что происходит на Сумском направлении
«Претензий не имеем»: адвокат Лурье рассказала, что Долина погасила долги
Евросоюз обсудит возможности укрепления единого рынка
Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми
Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьера одной страны
В российских школах могут сократить изучение одного предмета
Россиянам рассказали о пользе банных процедур
Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ
Склады ВСУ взлетели, пехота разбежалась: успехи ВС РФ к утру 23 января
Раскрыта неожиданная опасность популярного напитка с шариками тапиоки
Просто надули: как в Удмуртии развели клиентов автосалона на 144 млн
Трамп рассказал, когда ждет Си Цзиньпина в гости
В Европе объявила о начале милитаризации Арктики
Врач назвала напитки, которые лучше всего согреют на морозе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.