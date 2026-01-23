Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ

В Новосибирске собственнику торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали, предъявили обвинение, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека.

Предъявлено обвинение по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. По его словам, также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

До этого в Хабаровске пол деформировался и обрушился под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл». Очевидцы отметили, что все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным.

Также в Юрге Кемеровской области рухнула крыша действующего склада Wildberries, который открылся всего месяц назад. По данным источника в экстренных службах, авария произошла в зоне разгрузки.