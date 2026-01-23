Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:48

Адвокат рассказал, что грозит похитителям красноярского подростка

Адвокат Исаев: похитителям красноярского подростка может грозить пожизненное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лица, причастные к похищению 14-летнего подростка в Красноярске, могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы в случае его смерти, заявил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы, адвокат Леонид Исаев. В то же время, по его словам, злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, если жертва останется в живых.

За похищение заведомо несовершеннолетнего предусмотрено наказание на срок 5–12 лет лишения свободы. Если похищение повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, то срок будет 6–15 лет. Но надо четко отделять смерть по неосторожности от убийства. Если похититель умышленно лишит жизни похищенного, то будет дополнительно отвечать по статье «Убийство», и в случае, если жертва несовершеннолетняя, преступнику грозит пожизненное лишение свободы, — поделился Исаев.

Он подчеркнул, что в соответствии с примечанием к статье 126 УК РФ «Похищение человека», лицо, похитившее человека, может избежать уголовной ответственности, если добровольно освободит его, осознавая реальную возможность удержания. При этом, по слова Исаева, если правоохранительные органы обнаружат похитителя вместе с ребенком, и злоумышленник решит освободить жертву, это не спасет его от наказания.

Ранее в прокуратуре Красноярского края заявили, что пропавший 14-летний подросток, возможно, стал жертвой мошенников. Сейчас правоохранительные органы проверяют эту версию. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело о похищении человека.

