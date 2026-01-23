В Красноярске выдвинули новую версию похищения школьника Похищенный в Красноярске школьник может находиться под влиянием мошенников

Похищенный в Красноярске 14-летний школьник на самом деле может находиться под влиянием мошенников, такую версию выдвинули в краевой прокуратуре. По данным ведомства, в настоящее время оперативные службы и органы следствия проверяют этот вариант. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

В настоящий момент оперативные службы и органы следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи начали рассматривать еще одну версию пропажи 14-летнего мальчика — инсценировку похищения. Похитители требуют у отца ребенка свыше 26,5 млн рублей в качестве выкупа. По данным правоохранителей, отцу подростка отправили видео, снятое на фоне голой стены. На нем мальчик выглядит невредимым и спокойно просит отца выполнить все требования злоумышленников.

До этого в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что девочка, которая пропала в Красноярске в один день с похищением 14-летнего подростка, никак с ним не связана. По данным ведомства, поисками пропавшей школьницы занимается полиция.