Следствие раскрыло правду об одновременной пропаже детей в Красноярске В СК опровергли связь между пропавшей девочкой и похищением в Красноярске

Девочка, которая пропала в Красноярске в один день с похищением 14-летнего подростка, никак с ним не связана, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, поисками пропавшей школьницы занимается полиция.

Эти случаи не связаны. Девочку ищет полиция, — подчеркнули в управлении.

Ранее сообщалось, что 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа в размере $350 тыс. (26 млн рублей). После следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений». Затем отец похищенного заявил о пропаже 3 млн рублей из сейфов.

Закрытый поселок Серебряный Бор находится под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением. Уличная камера сняла момент, когда мальчик покидает родительский дом в сопровождении неизвестного. Позже следователи установили личность девушки-таксиста, которая увозила похищенного в Красноярске 14-летнего школьника, сообщили в краевой прокуратуре. По ее словам, вместе с подростком ехала неизвестная девушка.