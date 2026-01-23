Раскрыта личность таксиста, увозившего похищенного в Красноярске школьника

Следователи установили личность девушки-таксиста, которая увозила похищенного в Красноярске 14-летнего школьника, сообщили в краевой прокуратуре. По ее словам, вместе с подростком ехала неизвестная девушка, передает ТАСС.

Установлена девушка-таксист, которая увозила мальчика. Она пояснила, что вместе с ребенком была девушка, — рассказали в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что 22 января мальчик ушел из дома с неизвестным человеком. Вечером его отцу пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа в размере $350 тыс. (26 млн рублей). После следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений». Затем отец похищенного заявил о пропаже 3 млн рублей из сейфов.

Закрытый поселок Серебряный Бор находится под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением. Уличная камера сняла момент, когда мальчик покидает родительский дом в сопровождении неизвестного. Следствие выясняет, как посторонним удалось беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию.