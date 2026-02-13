Сын Мадуро раскрыл, что думает его отец о ситуации в Венесуэле

Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра раскрыл детали телефонного разговора с отцом, пишет издание Caraota Digital. По его словам, глава государства Николас Мадуро подтвердил, что принимаемые правительством меры являются верными и своевременными.

Мадуро Герра подчеркнул, что во время беседы президент выразил уверенность в выбранном курсе и одобрил действия высшего командного состава. Парламентарий также отметил, что стабильность власти базируется на поддержке граждан и единстве военных структур.

Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги <…> единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины, — заявил Мадуро.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Родригес заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения Мадуро и его супруги. Политик призналась, что угрозы до сих пор поступают в ее адрес.

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что похищение венесуэльского лидера — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу» и закрепления «приобретения» де-юре.