Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. По его словам, эта тема будет поднята после того, как прояснится позиция Белого дома по ключевым аспектам. Прямая трансляция ведется на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия совместно с Китаем и другими партнерами по ШОС и БРИКС выступает за принцип неделимости безопасности. По его словам, согласно этому принципу, безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет других.

Мы не хотим, чтобы НАТО занималась безопасностью всего Евразийского континента. <…> Будем готовы, конечно, и к разговору на эту тему с нашими американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью, — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Россия однажды «обожглась», поверив гарантиям Запада о нерасширении НАТО на восток. Так он ответил на вопрос, верно ли считать, что отказ Москвы вести переговоры не на своих условиях объясняется обманом со стороны западных стран.