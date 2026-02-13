Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, как контратаки ВСУ «захлебываются» в Запорожской области

Марочко: ВС РФ пресекают контратаки ВСУ под Рождественским в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Несмотря на ожесточенные попытки переломить ситуацию, украинские формирования не могут добиться успеха в Запорожской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Российские подразделения жестко пресекают все атаки противника в районе Рождественского. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Противник предпринял ряд контратакующих действий. Наши военнослужащие сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать противнику реализовать замысел,сказал Марочко.

В последние дни интенсивность боев в запорожском секторе сохраняется на высоком уровне. Основные усилия ВСУ сосредоточены на двух направлениях — в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое.

Украинское командование пытается нащупать слабые места в обороне, объяснил военспец. Российские силы действуют грамотно и слаженно, методично перемалывая наступающие порядки неприятеля, учтонил он.

Ранее Марочко сообщал, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия также продолжались в районах Красного Лимана, Купянска и Константиновки. Параллельно российские подразделения расширяют буферную зону в Сумской области.

Андрей Марочко
Запорожская область
ВС РФ
СВО
