Названа оптимальная продолжительность одной тренировочной программы

Комплекс упражнений для тренировок в спортивном зале лучше менять каждые шесть недель, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, любая программа эффективна только до тех пор, пока является новой для организма.

Любая тренировочная программа работает ровно до тех пор, пока она новая для организма. Сначала нагрузка вызывает положительный эффект, затем организм к ней привыкает, а при длительном повторении одних и тех же условий эффект постепенно снижается. Обычно используют понятие мезоцикла — периода, за который организм адаптируется к нагрузке. Для оздоровительных программ он обычно составляет от трех до шести недель. Поэтому программу имеет смысл менять или корректировать именно через такое количество времени, — пояснила Силина.

Она отметила, что сроки адаптации индивидуальны и зависят от множества факторов. По ее словам, самостоятельно заметить момент, когда следует внести изменения в программу неподготовленному человеку практически невозможно.

Адаптация к тренировкам у всех разная. Она зависит от возраста, уровня подготовки, частоты занятий и общего состояния здоровья. Без тренера человеку разобраться в этом бывает сложно. Со стороны часто кажется, что программа еще работает. Но усталость не равна прогрессу. Тренер же оценивает объективные признаки адаптации — динамику нагрузок, технику, восстановление, реакцию организма. И понимает, когда программу нужно менять и как именно, — резюмировала Силина.

