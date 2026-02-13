Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 03:41

«День сурка»: в ФРГ резко отреагировали на слова генсека НАТО о России

Экс-стратег НАТО Бабст: Украина пятый год словно находится в фильме «День сурка»

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина давно потеряла все шансы на победу в конфликте с РФ, заявила бывший заместитель генсека НАТО по общественной дипломатии Стефани Бабст в интервью телеканалу Welt. По ее словам, НАТО так и не смогла изменить стратегическую динамику в ее пользу, поместив Киев в фильм «День сурка».

Такими словами эксперт раскритиковала заявления генсека Альянса Марка Рютте о ситуации на Украине. На данный момент, по ее сведениям, организация переживает трудные времена и находится на грани раскола из-за отдаления США и нерешительности других членов.

При этом накануне Рютте признал успехи России, но назвал их «незначительными», а также выразил надежду на скорое прекращение огня. Это было озвучено, после того как российские военные за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО.

Украина, словно находится в фильме «День сурка»: идет уже пятый год конфликта, а НАТО до сих пор не может изменить стратегическую динамику и поставить Украину в выигрышное положение. <…> И, кажется, этого и не произойдет, — сказала Бабст.

Ранее профессор Кельнского университета Томас Йегер предположил, что без участия США европейские инициативы теряют силу и обречены на сворачивание. Страны ЕС так и не смогли приблизиться к объемам финансирования и военной поддержки, которые ранее обеспечивал Вашингтон.

