«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших

Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Александр Букатар разработал схему сокрытия потерь в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По их данным, погибших военнослужащих записывали в дезертиры, чтобы экономить бюджет и избегать огласки реальных цифр.

Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (дезертиры), — рассказал собеседник агентства.

Родственникам погибших сообщали, что военный ушел в самоволку. Некоторое время схема работала, позволяя скрывать масштаб трагедии. Однако число числящихся в СЗЧ в итоге превысило количество находящихся в строю. Это вызвало неудобные вопросы и сделало дальнейшее сокрытие невозможным.

Подобные схемы, по данным источника, не единичны. Они используются в ВСУ для занижения официальных данных о безвозвратных потерях.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовал травлю подчиненных. Он применял против них физическую силу и использовал огнестрельное оружие, а систематические издевательства начались после публикации видео, на котором командир батальона грозил солдатам расстрелом.