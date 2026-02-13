Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 01:08

«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших

РИАН: командир бригады Нацгвардии Украины Букатар записывает убитых в дезертиры

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Александр Букатар разработал схему сокрытия потерь в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По их данным, погибших военнослужащих записывали в дезертиры, чтобы экономить бюджет и избегать огласки реальных цифр.

Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (дезертиры), — рассказал собеседник агентства.

Родственникам погибших сообщали, что военный ушел в самоволку. Некоторое время схема работала, позволяя скрывать масштаб трагедии. Однако число числящихся в СЗЧ в итоге превысило количество находящихся в строю. Это вызвало неудобные вопросы и сделало дальнейшее сокрытие невозможным.

Подобные схемы, по данным источника, не единичны. Они используются в ВСУ для занижения официальных данных о безвозвратных потерях.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовал травлю подчиненных. Он применял против них физическую силу и использовал огнестрельное оружие, а систематические издевательства начались после публикации видео, на котором командир батальона грозил солдатам расстрелом.

ВСУ
дезертиры
погибшие
тайна
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан указал Зеленскому на нелепость его требований о вступлении в ЕС
Ведущий «Модного приговора» прокомментировал уход с Первого канала
Бастрыкин потребовал доклад о пропаже в Петербурге сестер и их матери
«Разработана методика»: ВСУ придумали, как скрывать число погибших
Трехкратный чемпион Португалии пополнил состав ЦСКА
Макрон раскрыл срок возможного разговора с Путиным
Европейские страны намерены купить дешевые боевые дроны
Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией
Еврокомиссия подготовит план по радикальной интеграции рынка ЕС
Проблемы со здоровьем, личная жизнь, слова о Путине: где сейчас Дужников
«Доставка на дом»: манул Тимофей из Московского зоопарка получил подарок
Макрон не захотел видеть Европу «за дверью» на переговорах с Россией
Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы
Мужчинам на заметку: все, что нужно знать о цинке. Ликбез от врача
«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией
Трамп может выйти из переговоров по Украине
Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии
«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа
Кровавые кошки-мышки: замначальника ГАИ Томска годами помогал зятю-маньяку
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.