15 февраля 2026 в 19:42

Дезертир ВСУ отстреливался от полиции на угнанной машине

В Ровненской области Украины правоохранители задержали военнослужащего, самовольно покинувшего учебный полигон, сообщило областное управление местной полиции на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным ведомства, 49-летний мобилизованный сбежал с полигона, угнав автомобиль сослуживца. После этого он попытался укрыться в собственном доме. Прибывший для задержания наряд полиции мужчина встретил выстрелами из пистолета.

В ходе переговоров полицейским удалось убедить беглеца сдаться. При обыске у него обнаружили не только пистолет, из которого он стрелял, но и автоматическое оружие.

Ранее украинский солдат, который после мобилизации был направлен в учебный центр в польском Вроцлаве рассказал, что сбежал оттуда и решил обосноваться в Польше. Он объяснил, что за время обучения дезертировали десятки его сослуживцев — и рядовых, и офицеров.

До этого стало известно, что военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Магура» стали массово отказываться выполнять приказы. Бойцы дезертируют из-за связей командира бригады с президентом Владимиром Зеленским.

