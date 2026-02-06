Врач объяснила, почему россиянка могла умереть в Египте Врач Пехотина: опасные бактерии в морепродуктах могут стать причиной смерти

Употребление морепродуктов может быть опасным, если не соблюдать правила хранения и термической обработки, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Елена Пехотина. При несоблюдении этих условий продукты могут содержать опасные бактерии и стафилококковые токсины. Именно они могли стать причиной смерти жительницы Самарской области, погибшей после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Шарм-эш-Шейхе.

Морепродукты, особенно при нарушении условий хранения и термической обработки, могут быть источником опасных бактерий, а также стафилококковых токсинов, — поделилась Пехотина.

В первую очередь это касается пожилых людей, у которых из-за ослабленного иммунитета инфекция может развиваться стремительно. Когда бактерии попадают в кровоток, это может привести к септическому шоку — системной воспалительной реакции, которая поражает сердце, почки, легкие и головной мозг.

При появлении первых признаков плохого самочувствия, таких как тошнота, повышенная температура, слабость или обнаружение крови, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В первые часы рекомендуется пить много жидкости и принимать регидратационные растворы.

Ранее сообщалось, что у 69-летней Татьяны после употребления морепродуктов появились симптомы тяжелого отравления. Госпитализировали ее только на третий день, а через 12 суток она умерла от септического шока и полиорганной недостаточности.