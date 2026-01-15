В Совфеде раскрыли козырь России на переговорах по Украине

Россия еще не задействовала полностью свой боевой потенциал, что может стать преимуществом на переговорах по Украине, заявил в своем Telegram-канале зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ситуация на линии соприкосновения складывается не в пользу Киева.

Киев реально терпит поражение на всех фронтах, притом что Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал, — написал сенатор.

Президент США Дональд Трамп осознает, что в дальнейшем условия Москвы по мирному процессу могут быть значительно ужесточены, подчеркнул Джабаров.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

Позже сообщалось, что заявление Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров. Президент США назвал украинского лидера виновным в промедлении переговоров по конфликту.

Также сообщалось, что президент США не даст украинскому коллеге гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание Зеленского может оказаться опасным.