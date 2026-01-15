Атака США на Венесуэлу
На Западе увидели в словах Трампа опасность для Зеленского

Bloomberg: заявление Трампа о переговорах по Украине может встревожить Европу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявление президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, пишет Bloomberg. Трамп назвал Зеленского виновным в промедлении переговоров по конфликту.

Комментарии [агентству] Reuters также, вероятно, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что Трамп пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что переговорам по Украине старательно препятствуют. Из-за этого конфликт будет продолжаться «еще долгие месяцы», поскольку искреннего желания завершить его нет, отметил он.

Также стало известно, что президент США не даст украинскому коллеге гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание Зеленского может оказаться опасным.

