15 января 2026 в 21:02

«Все хорошо»: воспитанник ЦСКА Адамс перед смертью искал клуб

Transfermarkt: воспитанник ЦСКА Адамс за день до гибели искал клуб

Лайонел Адамс Лайонел Адамс Фото: Социальные сети
Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс за день до гибели обратился на портал Transfermarkt с просьбой отредактировать информацию в его профиле, сообщил руководитель отдела по рыночным стоимостям платформы Артем Заводник «Чемпионату». Он также сообщал, что активно тренируется и ищет новый клуб.

Вот текст его сообщения: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моем профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь, и со мной все хорошо». В ответ на сообщение нашего сотрудника Адамс уточнил, что находится в активном поиске нового клуба, — рассказал Заводник.

Тело Лайонела Адамса обнаружили вечером 14 января в Звенигороде. По информации Telegram-канала SHOT, спортсмен умер до приезда скорой. По сведениям канала, он находился дома у вратаря махачкалинского «Динамо» Тимура Магомедова.

СМИ также сообщали, что он незадолго до трагедии выпивал с другом и рассказывал ему о переживаниях из-за расставания с девушкой. По версии РЕН ТВ, в какой-то момент друг Адамса оставил его одного, а вернувшись в комнату, увидел, что футболист был уже мертв.

ЦСКА
смерти
футбол
клубы
