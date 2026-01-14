Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 21:19

«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде

Адамс Лайонел Адамс Лайонел Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал «112» сообщает, что в Звенигороде нашли тело бывшего защитника ЦСКА Адамса Лайонела. По информации канала, футболист выпал из окна квартиры, причина произошедшего не уточняется.

Как отмечает Telegram-канала SHOT, спортсмен умер до приезда скорой. По сведениям канала, он находился дома у вратаря махачкалинского «Динамо» Тимура Магомедова.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал, что Адамс устроил в Звенигороде три драки за вечер перед госпитализацией с пулевым ранением. Согласно публикации канала, футболист в день избиения приехал в гости к Магомедову.

До этого стало известно, что на спортсмена напали в буфете «ДеньНочь» в Звенигороде. На него набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

До этого после футбольного матча в Москве фанаты «Спартака» избили болельщика с шарфом ЦСКА. Администрация «армейцев» потребовала провести расследование.

ЦСКА
футбол
смерти
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Банковские карты попали под НДС: что это значит для россиян
«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде
Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике
«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий
«Наделают полные штаны дерьма»: Медведев о будущем Гренландии
Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров
Редкий лесной кот забрел во двор к жителю Приамурья и попал на видео
Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии
«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»
Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу
Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам
«Прячет голову в песок»: Орбан жестко высказался о кредиторах Украины
Стало известно еще о двух жертвах роддома в Новокузнецке
Центральные районы европейского города погрузились во тьму
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.