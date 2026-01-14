«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде

Telegram-канал «112» сообщает, что в Звенигороде нашли тело бывшего защитника ЦСКА Адамса Лайонела. По информации канала, футболист выпал из окна квартиры, причина произошедшего не уточняется.

Как отмечает Telegram-канала SHOT, спортсмен умер до приезда скорой. По сведениям канала, он находился дома у вратаря махачкалинского «Динамо» Тимура Магомедова.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал, что Адамс устроил в Звенигороде три драки за вечер перед госпитализацией с пулевым ранением. Согласно публикации канала, футболист в день избиения приехал в гости к Магомедову.

До этого стало известно, что на спортсмена напали в буфете «ДеньНочь» в Звенигороде. На него набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

