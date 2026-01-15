Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:27

Раскрыты детали смерти воспитанника ЦСКА Адамса в Подмосковье

РЕН ТВ: Адамс перед смертью выпивал с другом и был расстроен из-за расставания

Лайонел Адамс Лайонел Адамс Фото: Социальные сети
РЕН ТВ сообщает, что известный футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс незадолго до смерти выпивал с другом и рассказывал ему о переживаниях из-за расставания с девушкой. По данным телеканала, спортсмен выпал из окна квартиры в подмосковном Звенигороде.

По версии РЕН ТВ, в какой-то момент друг Адамса оставил его наедине, а вернувшись в комнату, увидел, что футболист был уже мертв. Полиция и следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Тело Адамса Лайонела обнаружили вечером 14 января в Звенигороде. По информации Telegram-канала SHOT, спортсмен умер до приезда скорой. По сведениям канала, он находился дома у вратаря махачкалинского «Динамо» Тимура Магомедова.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал, что Адамс устроил в Звенигороде три драки за вечер перед госпитализацией с пулевым ранением. Согласно публикации канала, футболист в день избиения приехал в гости к вратарю махачкалинского «Динамо» Тимуру Магомедову.

До этого стало известно, что на спортсмена напали в буфете «ДеньНочь» в Звенигороде. На него набросились 10 человек. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у Адамса пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

