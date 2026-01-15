Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 21:25

На Западе указали на заказчика подрыва «Северных потоков»

Spiegel: суд ФРГ считает, что трубопроводы подорвали по заказу Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральный верховный суд ФРГ полагает, что взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности были совершены «по заказу иностранного государства», пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на опубликованное постановление инстанции. Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, отмечает журнал.

Решение суда было принято в ответ на жалобу, поданную защитниками гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Сергей К. был задержан в Италии в 2025 году и впоследствии передан властям Германии для дальнейшего расследования.

Ранее 15 января сообщалось, что Федеральный верховный суд Германии решил оставить под стражей украинца Сергея К. Суд признал его подозреваемым в подрыве трубопроводов «Северные потоки».

В ночь на 21 августа на Адриатическом побережье Италии был задержан подозреваемый в подрыве газопроводов украинец Сергей Кузнецов. Верховный суд Италии 19 ноября вынес вердикт по его делу. Как объяснил адвокат Никола Канестрини, речь идет об апелляции на экстрадицию Кузнецова в Германию. Адвокаты подали семь оснований для отмены решения о выдаче его Берлину, указывая на политизированность обвинений, процессуальные нарушения и иммунитет подзащитного как военнослужащего, действовавшего по приказу.

Северные потоки
Украина
Германия
суды
