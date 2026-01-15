Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:48

Россиян предупредили о мошенничестве с новогодними подарками

МВД: мошенники заманивают россиян невыкупленными новогодними подарками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники заманивают россиян невыкупленными новогодними подарками по заниженным ценам сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Чтобы «забронировать» товар, они просят прислать код из СМС, после чего получают доступ к аккаунту в банке или на госуслугах жертвы.

Мошенники маскируются под крупных ритейлеров и продают «зависшие новогодние подарки». <…> смартфоны, ноутбуки, технику и другие товары — по сильно заниженной цене «для своих» или «по спецпрограмме», — говорится в сообщении.

Прокуратура Санкт-Петербурга ранее утвердила обвинительное заключение в отношении крупной группы мошенников, специализировавшихся на обмане страховых компаний за счет подставных ДТП. По версии следствия, участники схемы приобретали дорогостоящие автомобили на подставных лиц и намеренно провоцировали столкновения с машинами каршеринговых сервисов.

До этого стало известно, что из-за ограничений на звонки внутри мессенджеров мошенники начали применять новую тактику — обратные звонки. Злоумышленники, используя правдоподобные сценарии, отправляют жертвам сообщения, в которых просят перезвонить для уточнения информации.

