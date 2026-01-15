Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенной встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его словам, опубликованным в Telegram-канале, в ходе беседы обсуждались актуальные дипломатические задачи.

Встретился с Валерием Залужным, — сообщил Зеленский.

До этого стало известно, что британская разведка MI6 готовит Залужного к отправке в Киев, чтобы он «взял власть в свои руки», заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. По его словам, задача экс-главкома — заключить временное перемирие с Россией, чтобы подготовить страну к новому конфликту, который планируется начать после окончания срока президента США Дональда Трампа.

Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования. Он отметил, что, несмотря на желание Залужного участвовать в президентской гонке, административные ресурсы все еще играют значительную роль.