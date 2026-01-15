Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 21:24

Суд ФРГ решил судьбу украинца, замешанного в подрыве «Северных потоков»

В ФРГ оставили под стражей замешанного в подрыве «Северных потоков» украинца

Организатор терактов на газопроводе «Северный поток» (в центре) Организатор терактов на газопроводе «Северный поток» (в центре) Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press
Федеральный верховный суд Германии решил оставить под стражей украинца Сергея К., сообщает Der Spiegel. Отмечается, что иностранца подозревают в подрыве трубопроводов «Северные потоки».

По информации издания, гражданину Украины вменяют «антиконституционный саботаж, организацию взрыва и разрушение конструкции». При задержании в Италии он отрицал причастность к диверсиям на газовой инфраструктуре.

Журналисты сообщили, что адвокаты украинца призвали предоставить ему так называемый функциональный иммунитет вне зависимости от степени виновности. При этом сторона обвинения отклонила доводы защиты, добавили в издании.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» не продвигается. По его словам, спустя более чем три года с момента теракта вопросы о заказчиках и исполнителях остаются без ответа, а расследование фактически стоит на месте.

Также компания «Газпром экспорт» подала иск в суд России против дочерней структуры предприятия Uniper — компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Отмечается, что иностранная структура владеет 20% в сухопутном продолжении «Северного потока», газопроводе OPAL.

Германия
Украина
суды
Северные потоки
