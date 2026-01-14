Регионам дадут возможность решать судьбу этнических анклавов

Региональные власти смогут вводить ограничения, направленные на предотвращение формирования этнических анклавов, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства России. Предложения представят к 1 июля.

Данные поправки будут предусматривать введение запретительных мер и ограничение действий региональных властей субъектов Российской Федерации, направленные на предотвращение образования территориально обособленных групп населения по этническому признаку и предотвращения пространственного разделения граждан. Подготовленные рекомендации должны быть представлены соответствующим отчетом правительству РФ.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин заявил, что Россия не допустит формирования замкнутых этнических анклавов в регионах. По его словам, мигранты больше не рассматриваются как одно из средств для решения демографической проблемы.

До этого Гребенкин сообщал, что число мигрантов, которые находятся в России незаконно, за последние пять лет снизилось более чем в три раза. По его словам, на такой результат повлиял принятый властями комплекс различных мер.