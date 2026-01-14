Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:13

Регионам дадут возможность решать судьбу этнических анклавов

Власти регионов смогут запрещать этнические анклавы

Региональные власти смогут вводить ограничения, направленные на предотвращение формирования этнических анклавов, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства России. Предложения представят к 1 июля.

Данные поправки будут предусматривать введение запретительных мер и ограничение действий региональных властей субъектов Российской Федерации, направленные на предотвращение образования территориально обособленных групп населения по этническому признаку и предотвращения пространственного разделения граждан. Подготовленные рекомендации должны быть представлены соответствующим отчетом правительству РФ.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин заявил, что Россия не допустит формирования замкнутых этнических анклавов в регионах. По его словам, мигранты больше не рассматриваются как одно из средств для решения демографической проблемы.

До этого Гребенкин сообщал, что число мигрантов, которые находятся в России незаконно, за последние пять лет снизилось более чем в три раза. По его словам, на такой результат повлиял принятый властями комплекс различных мер.

Россия
Правительство РФ
мигранты
законы
