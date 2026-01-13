Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»

Жители Москвы придумали необычный способ подзаработать на непогоде, разместив услугу на популярном сайте объявлений по выталкиванию автомобилей из снежных сугробов. Согласно деталям предложения, выезд команды осуществляется по всему городу.

Стоимость услуги составляет от 10 тыс. рублей, говорится в объявлении. Также из описания следует, что предприимчивые москвичи выталкивают машины из снега вчетвером по договору и не работают с юридическими лицами и ИП.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что рекордные снегопады в Москве в начале января вызваны южным циклоном. По ее словам, такие вихри, формирующиеся на юге и насыщающиеся влагой над незамерзающими морями, приносят максимальное количество осадков, особенно при столкновении с холодными воздушными массами, что приводит к мощной конденсации и интенсивному снегопаду.

Кроме того, пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что в ближайшие дни высота снежного покрова в столице может вырасти еще на 16 сантиметров. В настоящее время в городе проводятся работы по обработке дорог реагентами, вывозу снега и очистке крыш.