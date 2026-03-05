Если устали от обрезок роз, укрытий на зиму и борьбы с болезнями, посадите эти многолетники

Если устали от обрезок роз, укрытий на зиму и борьбы с болезнями, посадите эти многолетники

Если вы обожаете розы, но устали от бесконечных обрезок, укрытий на зиму и борьбы с болезнями, присмотритесь к другим многолетникам, которые по красоте не уступают розам, но требуют в разы меньше забот.

Посадите пионы, они поражают роскошными махровыми соцветиями нежных пастельных и ярких оттенков, многие сорта обладают божественным ароматом, а один куст может расти на одном месте десятилетиями без пересадки и особого ухода. Они зимостойки, не боятся морозов и практически не болеют.

Другой достойный претендент — гортензия крупнолистная, чьи пышные шапки соцветий украшают сад с июля до осени. Она прекрасно растет в полутени, не требует сложной обрезки и редко поражается вредителями. А для любителей классической формы цветка подойдут лилейники с их изящными лилиями, которые цветут все лето и довольствуются минимальным уходом. Эти растения дарят не меньшую красоту, чем розы, но оставляют вам время для отдыха в саду.

Ранее был назван многолетник, который цветет дважды за сезон.