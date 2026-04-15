Почему помидоры трескаются и растут некрасивыми — и как это остановить без химии. Ошибка, которую допускают почти все

Почему помидоры лопаются прямо на кусте? Почти всегда садоводы думают, что это болезнь. Я тоже раньше переживала — пока не разобралась. В большинстве случаев причина совсем не в инфекциях, а в уходе.

На самом деле томат постоянно растет и «живет» — внутри плода накапливается влага, увеличивается давление. И если условия резко меняются, кожица просто не выдерживает и трескается. Особенно это заметно сверху или по бокам — плод будто разрывает изнутри.

Главная ошибка — нерегулярный полив. Когда почва долго стоит сухой, а потом растения получают сразу много воды, томаты буквально «напиваются» за короткое время. Мякоть быстро увеличивается, а кожица не успевает растянуться — отсюда и трещины. Очень часто это происходит после дождей или обильного полива в жару.

У себя я давно придерживаюсь простого правила: полив должен быть стабильным. Не редким и обильным, а регулярным и умеренным. Почва должна оставаться слегка влажной, без пересыхания и без «болота». Именно такая стабильность — ключ к красивым, ровным плодам.

Есть еще один момент, о котором многие забывают, — питание. Если перекормить томаты азотом, они начинают слишком быстро расти.

И да, важно понимать: некоторые сорта сами по себе склонны к растрескиванию. Чаще всего это крупноплодные томаты. Полностью исключить проблему не всегда получится, но снизить ее — вполне реально.

Со временем я пришла к простому выводу: дело не в количестве воды, а в ее стабильности. Именно это отличает аккуратные, красивые томаты от тех, что трескаются прямо на грядке.