В Госдуме поздравили олимпийский комитет США с одним решением

Международный олимпийский комитет должен последовать примеру США в запрете участия трансгендеров (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в женских соревнованиях, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий подчеркнул, что такой подход поможет вернуть спорт к традиционным ценностям. Он отметил, что еще буквально несколько лет назад американцы четко соответствовали идеологии многих европейских олимпийских комитетов.

Отлично! Наконец-то можно поздравить Олимпийский комитет США, молодцы! Приняли совершенно правильное решение, запретив трансгендерам соревноваться с женщинами. И здесь благодарность президенту, потому что, если мы помним, буквально несколько лет назад американцы четко соответствовали идеологии многих европейских олимпийских комитетов, где они говорят, что нужно поддерживать всевозможные новомодные течения в спорте. Надеюсь, и другие олимпийские комитеты, и даже МОК, поддержат эту правильную тенденцию и вернутся к правильным идеологическим и жизненным устоям, — пояснил Свищев.

Ранее стало известно, что Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях. Организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова ранее назвала абсурдным запрет для Федерации водных видов спорта РФ на публикацию результатов выступлений российских спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре. По ее словам, подобные ограничения уже применялись на Олимпиаде, однако их целесообразность остается под большим вопросом.