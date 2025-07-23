Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 17:28

В Госдуме поздравили олимпийский комитет США с одним решением

Депутат Свищев: МОК должен последовать примеру США на запрет трансгендеров

Дмитрий Свищев Дмитрий Свищев Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Международный олимпийский комитет должен последовать примеру США в запрете участия трансгендеров (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в женских соревнованиях, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий подчеркнул, что такой подход поможет вернуть спорт к традиционным ценностям. Он отметил, что еще буквально несколько лет назад американцы четко соответствовали идеологии многих европейских олимпийских комитетов.

Отлично! Наконец-то можно поздравить Олимпийский комитет США, молодцы! Приняли совершенно правильное решение, запретив трансгендерам соревноваться с женщинами. И здесь благодарность президенту, потому что, если мы помним, буквально несколько лет назад американцы четко соответствовали идеологии многих европейских олимпийских комитетов, где они говорят, что нужно поддерживать всевозможные новомодные течения в спорте. Надеюсь, и другие олимпийские комитеты, и даже МОК, поддержат эту правильную тенденцию и вернутся к правильным идеологическим и жизненным устоям, — пояснил Свищев.

Ранее стало известно, что Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях. Организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова ранее назвала абсурдным запрет для Федерации водных видов спорта РФ на публикацию результатов выступлений российских спортсменов на чемпионате мира в Сингапуре. По ее словам, подобные ограничения уже применялись на Олимпиаде, однако их целесообразность остается под большим вопросом.

МОК
США
запреты
спортсмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-посол США в Москве дал совет эмигрантам из России
Самолет-разведчик из США заметили на западе России
Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?
Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов
В российском регионе работницу завода подстрелили из лука
«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт
Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию
Мотоциклист моментально погиб при столкновении с фурой в Башкортостане
«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона
В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва
Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114
Путин разрешил использовать конфискат для одной цели
ФСБ начнут создавать собственные СИЗО
«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях
Главреда Baza привезли в суд
Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса
В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео
Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле
Политолог объяснил падение рейтинга Макрона
В Госдуме раскрыли истинную цель операции ВСУ в Курской области
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.