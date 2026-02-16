Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:12

Что, опять? Аномальный снегопад в Москве: самые яркие кадры бушующей стихии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
16 февраля Москву накрыл мощный снегопад. В городе был объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, за 12 часов может выпасть до 10 миллиметров осадков, а прирост снега составит до 14 сантиметров. В столице ожидаются метель, снежные заносы и гололедица. Причина — балканский циклон, надвигающийся на Центральную Россию с юго-запада.

В Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду и метель с видимостью 2–3 километра, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, температура днем составит 10–13 градусов ниже нуля, но из-за ветра будет ощущаться как минус 20.

При этом синоптик из прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предположил, что во вторник снегопад в столице закончится.

Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов отказаться от поездок на машине и воспользоваться метро. Водителям посоветовали снизить скорость, удвоить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходов попросили переходить дорогу только в разрешенных местах и после остановки всех машин. Администрация мэра Сергея Собянина предупредила москвичей об опасности нахождения рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Самые яркие кадры накрывшего Москву снегопада — в фотогалерее NEWS.ru.

