Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США Энергетик Юшков: США могут лишить Китай дешевой нефти из Ирана

Соединенные Штаты стремятся контролировать экспорт нефти в Китай, сказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, Пекин лишился недорогой нефти из Венесуэлы и рискует потерять дешевое сырье из Ирана.

В Венесуэле фактически работают американские и венесуэльские фирмы, а расчеты и транзакции проходят через США, которые при необходимости могут их блокировать. В результате Китай теоретически сможет и дальше покупать венесуэльскую нефть, но уже по рыночным ценам и без прежних скидок — он теряет одного из наиболее выгодных поставщиков, — рассказал эксперт.

Юшков считает, что похожая логика действует и в отношении Ирана. По его словам, Китай рискует лишиться и этой дешевой нефти.

Для США важно не допустить, чтобы Китай получал дешевую иранскую нефть. Объемы иранского экспорта значительно выше венесуэльских: примерно 0,5 млн баррелей в сутки у Венесуэлы против около 1,5 млн баррелей у Ирана, и значительная часть иранских поставок идет в Китай, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли договоренностей в Белом доме об усилении давления на Иран путем ограничения источников дохода от экспорта нефти. Речь идет в первую очередь о поставках энергоносителя в Китай.