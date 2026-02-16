Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:05

Стало известно, почему министр попал в руки ФСБ на Кубани

Дело в отношении главы министерства ГО и ЧС Кубани связано с госзакупками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дело о превышении должностных полномочий в отношении и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края связано с закупками для пожарных депо, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит ТАСС, чиновника подозревают в лоббировании интересов поставщика.

По предварительной версии, чиновник лоббировал интересы коммерческой организации при проведении государственных закупок в рамках контракта на приобретение модульных зданий для пожарных депо, — отметил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

До этого сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников федерального дорожного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. За 5,5 млн рублей они пообещали коммерсантам содействие при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание трасс и инженерных объектов. Суд отправил фигурантов под стражу.

Краснодарский край
министры
уголовные дела
госзакупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Хоккейный агент сравнил Канаду со сборной СССР
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.