Стало известно, почему министр попал в руки ФСБ на Кубани Дело в отношении главы министерства ГО и ЧС Кубани связано с госзакупками

Дело о превышении должностных полномочий в отношении и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края связано с закупками для пожарных депо, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит ТАСС, чиновника подозревают в лоббировании интересов поставщика.

По предварительной версии, чиновник лоббировал интересы коммерческой организации при проведении государственных закупок в рамках контракта на приобретение модульных зданий для пожарных депо, — отметил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова. Его подозревают в превышении должностных полномочий в рамках государственных контрактов.

До этого сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников федерального дорожного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. За 5,5 млн рублей они пообещали коммерсантам содействие при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание трасс и инженерных объектов. Суд отправил фигурантов под стражу.